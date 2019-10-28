شاهد: مؤسسة هولندية تكشف عن آلة تحول دون تلوث المحيطات بالبلاستيك

في إطار جهودها المبذولة لمكافحة تلوث مياه المحيطات بمواد البلاستيك، كشفت مؤسسة تنظيف المحيطات الهولندية غير الحكومية، عن آلة جديدة صممت لتحول دون وصول المواد الملوثة من البلاستيك إلى البحر، وذلك من خلال تنظيف الأنهار الكبرى من بقايا المواد البلاستيكية. وتستعمل المؤسسة بواسطة الآلة حاجزا عائما لجمع المواد البلاستكية والنفايات في الأنهار، وقد جربت الآلة في اندونيسيا وماليزيا. وبعد تعديل للنظام الآلي قالت المؤسسة قبل أيام، إنها تعتزم التقاط المواد البلاستيكية لأول مرة من أعالي البحار. وقد اكتشف رئيس المؤسسة أن 80% من مستوى تلوث البحار بالبلاستيك، سببه 1%من تلوث الانهار في العالم.