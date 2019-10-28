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شاهد: عملية "لم شمل" قصيرة بين المهاجرين وذويهم عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك

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شاهد: عملية "لم شمل" قصيرة بين المهاجرين وذويهم عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك

في المنطقة الحدودية بين المكسيك والولايات المتحدة اجتمعت يوم أمس السبت عشرات العائلات في مبادرة أطلقتها جمعيات ونشطاء بهدف إعادة لم شمل قصير لعائلات ممن تم ترحيل بعض أفرادها من أمريكا إلى المكسيك.

ومن خلال هذه المبادرة، سمح لمايرا ميراندا أن تأخذ ابنتيها الاثنين ولمدة 3 دقائق للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات بين أحضانها، بعد أن وافقت الحكومة الأمريكية على طلب لم شمل قصير للعديد من العائلات. وقالت ميراندا التي عادت إلى مدينة سيوداد خواريز الحدودية في المكسيك "إنهم أي السلطات الأمريكية لا يعرفون الألم الذي يسببونه للأشخاص الذين يقومون بترحيلهم. هذا القرار لا يلحق الضرر بالأطفال فحسب بل الوالدين والأشقاء أيضا".

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