شاهد: مهرجان ديوالي في الهند

احتفل الهندوس في جميع أنحاء الهند بعيد ديوالي يوم الأحد من خلال إضاءة منازلهم بالأضواء والشموع ويستمر الاحتفال على مدى 5 أيام متتالية تقدم فيها الصلوات لآلهة لاكشمي على أمل الازدهار حيث يعتقد أن هذه الآلهة تظهر بركتها على المنازل النظيفة والمضيئة جيدا.
وبحسب النصوص الهندوسية، قام سكان أيوديا بإضاءة المدينة بملايين المصابيح، احتفالا بعودة راما وزوجته سيتا بعد 14 عاما من التهجير.
يعتبر ديوالي أحد المهرجانات الأكثر شعبية والمنتظرة بلهفة في الهند عند الصغار والكبار، يرتدي فيها الناس الملابس التقليدية ويتبادلون الهدايا وتتبع الصلوات وليمة فخمة وألعاب نارية.
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