شاهد: "الرقص الكاريبي" يتصدر أبرز عروض مهرجان الخيال في فلوريدا

توافد نحو 60 ألف متفرج يوم أمس الأحد للمشاركة في اليوم الأخير من "مهرجان الخيال" الذي ينظم في كل عام في مدينة كي ويست في ولاية فلوريدا، والتي تعد إحدى المدن المعروفة بالفن المعماري والتراث الثقافي في أمريكا. وفي هذا الحدث الضخم والذي يجلب وبحسب المسؤولين في الولاية ما يقارب 30 مليون دولار من العائدات قدم المشاركون العروض الموسيقية والرقصات المختلفة وأبرزها كانت تلك المستوحاة من منطقة البحر الكاريبي، وقاموا بارتداء الأزياء الفخمة المزينة من الريش.