شاهد: مناصرو حزب الله يهاجمون المحتجين اللبنانيين في بيروت

هجم مئات من أنصار حزب الله حاملين هراوات على نقطة الاحتجاج الرئيسية ومعسكر المتظاهرين في العاصمة اللبنانية الثلاثاء 29 تشرين الأول/ أكتوبر، وبدأوا بالشجار مع المتظاهرين الذين كانوا يغلقون الطرق في بيروت في الصباح الباكر. وردد المهاجمون هتافات تمتدح حسن نصر الله الذي يناهض الاحتجاجات، وتحركت قوى الأمن اللبناني بسرعة للفصل بين الطرفين. واندلعت هذه الاضطرابات في اليوم الثالث عشر من الاحتجاجات الموجهة ضد النخبة السياسية على أساس اتهامات بالفساد وعدم الكفاءة.
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