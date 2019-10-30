شاهد: اندلاع حريق هائل في شمال كاليفورنيا

يقوم رجال الإطفاء بإخماد حريق هائل اندلع بشمال كاليفورنيا وفي مقاطعة سونوما قبل عواصف من الرياح التي اجتاحت الولاية.
وقامت شركة باسيفيك غاز آند إلكتريك بقطع الكهرباء عن نحو 2.5 مليون شخص شمالي الولاية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت السلطات إن الحريق الذي اندلع الأسبوع الماضي في كروم العنب، أدى إلى تدمير 96 مبنى، بما في ذلك 40 منزلاً على الأقل، وتهديد 80 ألف مبنى آخر.
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