موسيقيو البيرو الشباب يتعلمون على يد المخضرمين في فيينا فيلهارموني

يشارك العازفان الشابان، ماتياس ونيكول في مشروع "سنفونيا بور إل بيرو"، الذي أسسه التينور خوان دييغو فلوريس، لتعليم الموسيقى للأطفال في البيرو مجانا. أوركسترا الشباب دعيت إلى سالزبورغ ليعمل أعضاءها مع أعضاء أوركسترا فيينا فلهارموني.

نيكول ريفوريدو، عازفة شابة من فرقة "سنفونيا بور إل بيرو" قالت لنا عن هذه التجربة: "عندما جاء موسيقيو فيينا لحضور تدريبات الأوركسترا، كنت متوترة للغاية، وفي الوقت نفسه أردت ألا أخفي مشاعري، بل أن أظهرها من خلال آلتي".

التينور خوان دييغو فلوريس، مؤسس أوكسترا "سنفونيا بور إل بيرو": "إرشاد أوركسترا لأوركسترا أخرى أمر هام للغاية. لأن أوركسترا فيينا لا تقدم فقط الرعاية والتوجيه، بل أيضا هناك عمل فردي يتم مع الأطفال، وهذا رائع حقا".

يمضي فلورس ببرنامج التوجيه الفني الفريد هذا نحو الأمام. عشرة أعضاء من أوركسترا فيينا فيلهارموني، بدأوا يعملون ضمن ورشات مكثفة مع الموسيقيين الشباب لينقلوا إليهم معارفهم وقيمهم وتقاليدهم الفنية.

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مايكل برايدر ، مدير الإدارة في فيينا فيلهارموني: "تشتهر أوركسترا فيينا فيلهارموني بخصوصياتها. لدينا أدواتنا الخاصة، بل ولدينا أيضًا صوتنا الخاص. نتملك تصورنا الخاص عن تقاليد الصوت من ناحية الصياغة والتعبير والنغم. إذا نهل هؤلاء الشباب من هذه التجربة فسيكون ذلك أمرا بغاية الأهمية".

توماس ليشنير، عازف بوق في فيينا فيهارموني: "كانوا متوقدي الذهن، ومتعطشين للمعرفة، ويطرحون الكثير من الأسئلة. كانوا يستقبلون أفكاري بكثير من الامتنان".

نيكول ريفوريدو، عازفة شابة من "سنفونيا بور إل بيرو": "شعرنا بدفقة قوية من الأدرينالين عندما كانوا يراقبوننا نعزف، وهذا فخر كبير".

حظيت نيكول وكذلك ماتياس بفرصة لتلقي درس خصوصي مع المدرسين. وعن تلك التجربة قال عازف الكمان الشاب القادم من البيرو، ماتياس مونتالفان : "كنت أتقدم بشكل سريع. لقد عملت بجد واكتشفت أشياء لم أكن لأفهمها بمفردي. أدركت أن الموسيقى هي لغة عالمية وفريدة من نوعها.

بنيامين موريسون عازف كمان في فينيا فيلهارموني، نصح العازف الشاب قائلا: "لا تستسلم، حتى لو بدا الأمر صعبًا، حافظ على شغفك بالموسيقى، والانضباط لتحسين أدائك".

أعضاء الأوركسترا لن يتوقفوا عن الحلم، فأمامهم جولة من الحفلات الموسيقية سيؤدونها في جميع أنحاء العالم.

التينور خوان دييغو فلوريس، مؤسس أوكسترا "سنفونيا بور إل بيرو" قال لنا عن مشروعه: "نحن هنا لتطوير المجتمع من خلال الموسيقى، وإذا كانت موسيقى من الطراز الرفيع فسيكون الأمر أفضل".