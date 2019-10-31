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شاهد: تجدد المظاهرات المطالبة بالعدالة الاجتماعية في تشيلي

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شاهد: تجدد المظاهرات المطالبة بالعدالة الاجتماعية في تشيلي

نزل آلاف المتظاهرين في احتجاجات جديدة في تشيلي على الرغم من استبدال الرئيس سيباستيان بينيرا ثمانية وزراء رئيسيين ومحاولاته تطمين المتظاهرين أنه سمع نداءاتهم الداعية إلى مزيد من المساواة وتحسين الخدمات الاجتماعية.

ويشعر المتظاهرون بالإحباط تجاه "النموذج الليبرالي الجديد" المتبع في تشيلي ونظام المعاشات التقاعدية والأنظمة الصحية والتعليمية التي تعطي الأفضلية للأقلية الغنية.

وبلغ عدد قتلى عشرة أيام من العنف 20 شخصاً.

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