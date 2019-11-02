العثور على واحد وثلاثين مهاجرا باكستانيا داخل شاحنة في فرنسا

عثر على 31 مهاجرا من باكستان مخبئين في شاحنة في مدينة نيس جنوب فرنسا، وفق ما أعلن النيابة العامة السبت.

وقالت النيابة العامة إن السائق وهو أيضا من باكستان، تم توقيفه.

وتأتي الأنباء بعد العثور على جثث 39 شخصا يعتقد أنهم فيتناميون، داخل شاحنة تبريد في بريطانيا الشهر الماضي. وكشف ذلك مخاطر طرق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وعثر على مجموعة المهاجرين الباكستانيين خلال عملية تفتيش روتينية على طريق سريع قرب الحدود الإيطالية الجمعة، وفق المدعين الفرنسيين.

وتم تسليم المهاجرين، بينهم ثلاثة مراهقين، إلى السلطات الإيطالية عملا بقواعد الهجرة.

وقال مكتب النيابة العامة في نيس بجنوب شرق فرنسا "سنحاول معرفة إمكان التوصل إلى شبكة كما نفعل في مثل هذه الحالات".