قال العميد يحيى سريع، المتحدث الرسمي باسم القوات الحوثية في اليمن، اليوم السبت إن عدد القتلى ممن وصفهم "مرتزقة الجيش السوداني" بصفوف قوات التحالف بلغ 4253 قتيلاً منذ بدء حرب اليمن عام 2015.

وأضاف سريع في كلمة متلفزة أن حوالي أربعة آلاف جندي سوداني آخرين أصيبوا خلال قتالهم بصفوف قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد القوات الحوثية المدعومة من إيران في اليمن.

وأحصى سريع إجمالي عدد الجنود السودانيين المشاركين بالنزاع اليمني بأكثر من 14 ألفاً موزعين على أكثر من سبعة لواءات بعدة مناطق بالبلاد بعضها يقاتل تحت إشراف إماراتي، حسب قوله.

واتهم سريع بعض الجنود السودانيين "بارتكاب جرائم وانتهاكات وصلت إلى حد الاغتصاب" و"الزج بالأطفال في القتال".

وعرض سريع خلال كلمته صوراً لما قال إنهم جنود من السودان قتلى وتحت الأسر كما ناشد "الشرفاء من أبناء السودان الحفاظ على دماء وأرواح ما تبقى من جنودهم وذلك بسحبهم وإعادتهم الى أرضهم".

إقرأ أيضاً:

العراق ينتفض: أكبر مظاهرة تشهدها بغداد منذ 2003 ضد "الطغمة الحاكمة"

رئيس الحرس الثوري: إيران لديها صواريخ أكثر مما تحتاج للقضاء على أي عدو يهددها

الفيضانات تشرد أكثر من 270 ألف صومالي بينهم 100 ألف طفل