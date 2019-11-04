شاهد: مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن العراقية في بغداد

قال شاهد عيان من رويترز إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا عندما أطلقت قوات الأمن العراقية النار على المحتجين في بغداد يوم الإثنين (4 نوفمبر).
فيما يواصل الآلاف المتظاهرين العراقيين التظاهر في أكبر موجة من الإحتجاجات المناهضة للحكومة منذ عقود.
هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الرصاص الحي في العاصمة منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر، مع استئناف الموجة الثانية من الاحتجاجات التي انطلقت مطلع الشهر نفسه وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 250 شخصاً.
No Comment المزيد من
شاهد: عمليات إجلاء إثر فيضانات تضرب إيطاليا
شاهد: مئات المتظاهرين العراقيين يخيمون ليلاً وسط بغداد
شاهد: قوات الأمن تشتبك مع متظاهرين في هونغ كونغ داخل سوق تجاري
شاهد: التلوث يصل لأعلى معدل له هذا العام في نيودلهي
شاهد: مسيرة فخر المثليين في الأرجنتين تدعو لمحاربة العنف والكراهية
شاهد: حزن وخيبة أمل في إنجلترا بعد هزيمة منتخب الرغبي أمام جنوب إفريقيا
شاهد: آلاف المتظاهرين يتحدون سلطات هونغ كونغ وصدامات مع الشرطة
شاهد: المئات من الفلسطينيين يشيعون ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة
شاهد: أهالي لندن يحتفلون بالهالوين رغم غياب "بريكست"
شاهد: حرائق جديدة تهدد المنازل جنوبي كاليفورنيا
شاهد: بوابة براندنبورغ تتزين بألوان قوس قزح في إطار الاحتفالات بذكرى سقوط جدار برلين
شاهد: لاعبو نادي واشنطن ناشيونال للبيسبول يحتفلون بإحراز أول لقب
شاهد: استعراض لقوات الأمن الهندية تزامنا مع دخول قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير حيّز التنفيذ
شاهد: حريق في قطار ركاب بباكستان يودي بحياة العشرات