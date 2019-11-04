شاهد: مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن العراقية في بغداد

قال شاهد عيان من رويترز إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا عندما أطلقت قوات الأمن العراقية النار على المحتجين في بغداد يوم الإثنين (4 نوفمبر).

فيما يواصل الآلاف المتظاهرين العراقيين التظاهر في أكبر موجة من الإحتجاجات المناهضة للحكومة منذ عقود.

هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الرصاص الحي في العاصمة منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر، مع استئناف الموجة الثانية من الاحتجاجات التي انطلقت مطلع الشهر نفسه وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 250 شخصاً.