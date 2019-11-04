شاهد: قوات الأمن تشتبك مع متظاهرين في هونغ كونغ داخل سوق تجاري

دخلت قوات الأمن إلى سوق تجاري تحصن به المتظاهرون ما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين الأحد. وتستمر مظاهرات هونغ كونغ ضد حكومة الصين المركزية في بكين منذ أشهر مطالبة بمزيد من الحريات وتوسيع نطاق الحكم الذاتي بها. وتنفي الحكومة الصينية استخدام العنف المفرط تجاه المحتجين في هونغ كونغ.