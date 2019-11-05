تركيا تعلن اعتقال شقيقة أبو بكر البغدادي شمال سوريا

أعلن مسؤول تركي بارز اعتقال شقيقة الزعيم السابق لتنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي يوم الإثنين في مدينة أعزاز بشمال سوريا.

وصرح المسؤول لوكالة رويترز أن السلطات التركية تقوم حاليا باستجوابها مع زوجها وزوجة ابنها اللذين اعتقلا أيضا.

وقال المسؤول التركي إن رسمية عواد، أخت البغدادي البالغة من العمر 65 عاما، اعتقلت في حملة مداهمة قرب مدينة أعزاز القريبة من الحدود والتي تسيطر عليها تركيا. وكان بصحبتها أيضا عند اعتقالها خمسة من أبنائها.

وأضاف المسؤول ”نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل داعش“.

وقُتل أبو بكر البغدادي في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعد عملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا. وأكد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في تسجيل صوتي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام موت زعيمه وتوعد بالثأر من الولايات المتحدة.

وكتب مدير الاتصالات في مكتب الرئيس التركي فهرتين التون في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر في وقت مبكر من يوم الثلاثاء "اعتقال أخت البغدادي مثال آخر على نجاح عملياتنا لمكافحة الإرهاب".

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