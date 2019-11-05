حليف بارز لترامب يعترف بربط المساعدات لأوكرانيا بالتحقيق في شأن بايدن

اعترف غوردون سوندلاند سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي، وحليف الرئيس دونالد ترامب، أنه أبلغ مسؤولا أوكرانياً بأن المساعدات العسكرية لبلاده تعتمد على قيام كييف بفتح تحقيق بشأن خصم ترامب الديمقراطي جو بايدن، بحسب إفادة نشرت الثلاثاء.

وقال سوندلاند انه أبلغ مستشاراً بارزاً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه من غير المرجح منح كييف المساعدات العسكرية الأميركية إلا بعد أن توضح أنها ستحقق مع بايدن وعلاقات ابنه مع شركة بوريسما الأوكرانية للطاقة.

وتركز لجان التحقيق الهادف لعزل ترامب في الكونغرس على محادثة هاتفية أجراها الرئيس الأميركي بنظيره الأوكراني في الخامس والعشرين من تموز/يوليو 2019، طلب خلال التحقيق في أعمال أسرة خصمه جو بايدن في أوكرانيا.

ولكن سوندلاند نفى سابقاً أن يكون على علم برابط ما بين المساعدات الأميركية لكييف وطلب ترامب التحقيق في أعمال أسرة بايدن، التي رأى الديمقراطيون فيها استغلالاً وابتزازاً أميركيين لحليف على الحدود مع روسيا، ولكن أيضاً سوء استخدام للسلطة من قبل ترامب بهدف تحقيق مكاسب سياسية داخلية.

وجمّد ترامب مساعدات عسكرية للجيش الأوكراني تبلغ قيمتها 400 مليون دولار ورأى خصومه السياسيين أنه حاول استخدام هذه الورقة لتصفية حساباته السياسية مع بايدن.