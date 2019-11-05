شاهد: تجدد الصدامات بين المحتجين وعناصر الشرطة في عاصمة تشيلي

وقعت صدامات بين المتظاهرين الشيليين وعناصر الشرطة في شوارع سانتياغو أمس الإثنين، وذلك في ظل تصاعد لحدة التوتر، في أعقاب زيادة أسعار تذاكر للنقل العمومي (المترو). وعكست المظاهرات والاضطرابات وأعمال الحرق المتعمدة موجة وغضب الواسعة، إزاء فشل الحكومة في تغيير الوضع الاقتصادي نحو الأفضل، وأدى هذا الاحتقان إلى مقتل 18 شخصا و7 آلاف عملية إيقاف. وخسر رجال الأعمال الشيليين أكثر من 1.4 مليار دولار، وتكبد مترو المدينة أضرارا قدرت بنحو 400 مليون دولار. وتعد شيلي من أكثر بلدان أمريكا الجنوبية ثراء وانعداما للمساواة أيضا. وأثار الاحتقان بسبب غلاء المعيشة في سانتياغو الدعوة إلى القيام بإصلاحات، بدءا من الضرائب وقانون العمل، وصولا إلى نظام التقاعد.