شاهد: بريجيت ماكرون في زيارة لمدرسة صينية في شنغهاي

زارت زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بريجيت ماكرون وزوجة الرئيس الصيني شي جين بينغ بنغ ليوان، مدرسة في شنغهاي، حيث إنضمتا إلى الطلبة في سلسلة من الأنشطة التعليمية والثقافية. والتحقت السيدتان، بفصل اللغة الفرنسية، حيث قالت بنغ إن الثقافة تتجاوز الزمان والمكان وتقرب القلوب، وشجعت المراهقين من البلدين على فهم شامل للثقافتين الصينية والفرنسية ومواصلة الصداقة بين البلدين. وقالت بريجيت ماكرون إنها تأثرت بشدة بمواهب الطلبة، وحبهم للثقافة الفرنسية وتمسكهم بالثقافة الصينية.
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