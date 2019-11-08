مصرع 5 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين في زلزال شمال غرب إيران

لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 120 آخرون جراء زلزال ضرب شمال غرب إيران ليل الخميس-الجمعة، حسب وسائل إعلام إيرانية رسمية.

ويقع مركز الهزة الرئيسية التي بلغت قوتها 5.9 درجات، على عمق 8 كيلومترات في محافظة أذربيجان الشرقية، على بُعد حوالى 120 كيلومتر جنوب شرق مدينة تبريز، حسب مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران.

وقد تلتها خمس هزات ارتدادية بلغت قوتها بين 4 و4.8 بين الساعة العاشرة وخمسين دقيقة والواحدة وأربعين دقيقة ليلا بالتوقيت العالمي في منطقة تركمانتشاي، وفقا لبيانات المعهد نفسه. وقال حاكم المحافظة محمد رضا بور محمدي عبر الهاتف إن خمسة أشخاص قتلوا وإن الزلزال دمر 30 منزلا.

وحسب التلفزيون الرسمي، خلف الزلزال 120 جريحا. وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود 3 قتلى و20 جريحا. وتجري عمليّات إنقاذ في 41 قرية. وتتركّز الأضرار المادّية في منطقتين، حسبما ذكر التلفزيون. وقد خرج السكّان من منازلهم في هذه المناطق الجبلية الريفية بعد الهزة الأولى.

وتقع إيران عند ملتقى صفائح تكتونية عدة ويعبرها عدد من الصدوع ما يجعلها تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا. وقد شهدت البلاد في نوفمبر-تشرين الثاني للعام 2017 زلزالا بلغت قوته 7.3 درجات في محافظة كرمنشاه في الغرب، أوقع 620 قتيلا.

وفي العام 2003 أوقع زلزال بقوة 6.6 درجات في محافظة كرمان بالجنوب الشرقي 13 ألف قتيل ودمر بلدة بام التاريخية. وقد سجل أشد الزلازل دموية في إيران في العام 1990 وبلغت قوته 7.4 درجات بشمال البلاد وخلف 40 ألف قتيل و300 ألف جريح ونصف مليون مشرد.

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