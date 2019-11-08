شاهد: 100 عام على رحيل أمير المشردين الرسام موديلياني في صور

اللوحات المعروضة تحمل أسلوب موديلياني بشكل واضح: الوجوه والأجسام الممدودة إضافة إلى العيون الفارغة في بعض الأحيان.
كل لوحة تعكس قصة مختلفة عن حياة الفنان، ولكن أغلبها لجان هبوترن، حبيبة الفنان.
نظم المعرض مارك ريستليني مع سيرجيو ريساليتي وضم 14 لوحة من لوحات موديجلياني واثني عشر من رسوماته التي يقول المتحف إنها نادراً ما يتم عرضها للجمهور.
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