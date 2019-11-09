شاهد: مهرجان وطني في اليابان احتفالاً بتتويج الإمبراطور ناروهيتو

أقيم مهرجان وطني، اليوم، السبت (9 تشرين الثاني/نوفمبر)، في الساحة الإمبريالية في العاصمة اليابانية طوكيو احتفالاً بتتويج الإمبراطور الجديد. وبدأ المهرجان في فترة ما بعد الظهر بعرض شهير للرقصات الفولكورية والشعبية اليابانية، فيما أدّت فرق موسيقية تابعة للشرطة الوطنية عروضاً موسيقية مختلفة. ووصف حاضرون العرض بـ"الرائع" مضيفين أنهم لم يروا شيئاً على القدر من الجمال في السابق. وسيستكمل العرض في وقت لاحق اليوم على أن يحضره الإمبراطور الجديد ناروهيتو وزوجته، وأيضاً رئيس الوزراء شينزو آبي الذي من المقرر أن يلقي كلمة في نهاية فعاليت المهرجان...