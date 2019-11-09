نساء يابانيات يطلقن حملة للمطالبة بحق ارتداء النظارات أثناء دوام العمل

تطالب النساء اليابانيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالحق في ارتداء النظارات خلال دوام العمل، بعد صدور تقارير تحدثت عن منع الموظفين (الشركات الموظِّفة) لهن من القيام بذلك.

والمطلب الجديد ليس إلا حلقة أخرى في سلسلة طويلة من المطالب تسعى إلى التخفيف من "القيود القاسية" المفروضة على النساء في اليابان لناحية ظهورهن في الأماكن العامة ومكان العمل.

وانتشر هاشتاغ "النظارات محظورة" بقوة في وسائل التواصل الاجتماعي بعد عرض التلفزيون الياباني خلال الأسبوع الفائت تقريراً عن شركات تمنع النساء من ارتداء النظارات خلال دوام العمل.

"(الحظر على النظارات) يتصدر، إنه يتعلق بأماكن العمل حيث تُجبر النساء على ارتداء عدسات لاصقة لمظهر أفضل. هذا يذكرني بحركة #KuToo ضد "الكعب العالي الإلزامي". لا مزيد من المناقشات المتعلقة ببند تلو الآخر. دعونا نبدأ حملة شاملة مع #لا تقولوا لنا ماذا يجب أن نرتدي"

ورأت بعض النساء أن بعض القوانين لا تواكب العصر أبداً ووصفتها بالمتخلفة، فيما وصفتها أخريات بالغبية. وقالت شابة تعمل كنادلة في مطعم في طوكيو إن المسؤولين عنها في العمل طلبوا منها نزع النظارات غير مرة لأنها ستبدو "قاسية"، وأضافت أنهم لم يحبّذوا أن ترتدي لباس الكيمونو التقليدي.

وقال كاناي دوي مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش لوكالة رويترز "إذا ما كان القانون الياباني يمنع النساء وحدهن من ارتداء النظارات، فهذا تمييز جندري واضح بين الذكور والإناث".

وفي وقت سابق من هذا العام صدرت دعوات موجهة للشركات اليابانية للتوقف عن إجبار النساء على انتعال الكعب العالي في العمل. ووقع على عريضة أطلقتها ممثلة يابانية عبر الإنترنت نحو 21 ألف شخص.

رداً على ذلك قال أحد الوزراء إن طريقة اللباس المتوقعة "ضرورية ومطلوبة" في مكان العمل.

وتحتل اليابان المرتبة العاشرة بعد المئة من بين مئة وتسع وأربعين دولة في أحدث تقرير عن الفجوة بين الجنسين في العالم، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، متخلفة بمراحل عن بلدان متقدمة أخرى.

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