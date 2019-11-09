أرامكو السعودية تصدر النشرة الخاصة بطرحها للاكتتاب العام

أصدرت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) اليوم السبت نشرة الاكتتاب للطرح العام الأولي الخاص بالاستثمار في وتملك الأسهم بها.

وقالت الشركة في نشرتها إنها حددت 0.5% من أسهمها لاكتتاب المستثمرين الأفراد، كما ستبدأ المناقصات على أسهمها المطروحة في الفترة الزمنية بين 17 نوفمبر – تشرين الثاني و5 ديسمبر – كانون الأول.

ولن تطرح الشركة أية أسهم جديدة للاكتتاب لفترة ستة أشهر بعد انتهاء الاكتتاب الأولي.

كذلك أعلنت النشرة عن تعيين أرامكو لبنك إتش إس بي سي كوكيل لتسوياتها الدولية وتعيين شركة غولدمان ساكس لإدارة استثماراتها.

وقالت الشركة إن أسهمها ستسمح لحامليها بالتصويت ضمن قرارات مجلس إداراتها وحضور اجتماعاته العمومية.

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