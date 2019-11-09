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شاهد: عشرات الحرائق تلتهم غابات أستراليا بسبب الجفاف والرياح القوية

يسابق رجال الإطفاء في أستراليا الزمن من اجل إخماد أكثر من 30 حريقاً اندلعت بسبب الطقس الحار في أجزاء واسعة بغرب البلاد. وسُجلت 14 حالة طارئة لحرائق في غابات ولاية نيو ساوث ويلز المنتشرة بسرعة بسبب جفاف الطقس هذا العام، بحسب تصريحات شين فيتزسيمونس رئيس خدمة المطافئ بالولاية.

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