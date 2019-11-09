شاهد: عشرات الحرائق تلتهم غابات أستراليا بسبب الجفاف والرياح القوية

يسابق رجال الإطفاء في أستراليا الزمن من اجل إخماد أكثر من 30 حريقاً اندلعت بسبب الطقس الحار في أجزاء واسعة بغرب البلاد. وسُجلت 14 حالة طارئة لحرائق في غابات ولاية نيو ساوث ويلز المنتشرة بسرعة بسبب جفاف الطقس هذا العام، بحسب تصريحات شين فيتزسيمونس رئيس خدمة المطافئ بالولاية.
No Comment المزيد من
شاهد: 100 عام على رحيل أمير المشردين الرسام موديلياني في صور
شاهد: متجر فرنسي شهير يسدل الستار عن "واجهة خاصة لعيد الميلاد" في باريس
شاهد: عامودُ ماءٍ يصلُ البحر بالسحاب قبالة شواطئ ليغوريا الإيطالية
شاهد: موسكو تحيي ذكرى استعراض عسكري تاريخي في الساحة الحمراء
شاهد: تواصل الاشتباكات في مدن بوليفيا بين مؤيدي ومعارضي الرئيس موراليس
شاهد: مظاهرة نسائية بالشموع في بيروت للمطالبة باستقالة الحكومة
شاهد: بريجيت ماكرون في زيارة لمدرسة صينية في شنغهاي
شاهد: فنان إيطالي شاب يحول جذوع الأشجار إلى منحوتات تزين شوارع روما
شاهد: لويس البريطانية تحيي ذكرى "مؤامرة البارود" بإشعال النيران
شاهد: ماكرون وشي جين بينغ يتذوقان النبيذ الفرنسي في معرض شنغهاي التجاري
شاهد: تجدد الصدامات بين المحتجين وعناصر الشرطة في عاصمة تشيلي
شاهد: دمى فريدة من نوعها في مهرجان الدمى الدولي في تبليسي
شاهد: توتر الأجواء في البيرو بعد خروج احتجاجات مناهضة لمصارعة الثيران
شاهد: مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن العراقية في بغداد