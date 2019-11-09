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شاهد: باندا عملاقة تلهو فرحاً وسط ثلوج غرب الصين

همرت الثلوج على إقليم هيلونغجيانغ في غرب الصين مما وفر بيئة مناسبة للهو الباندا العملاقة في التي تفضل تلك الأجواء الباردة. وتعشق الباندا "جوفيال" البالغة من العمر 13 عاماً تلك الأجواء منذ انتقالها إلى الإقليم عام 2016.

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