خرج أكثر من 13 ألف شخص في مسيرة وسط العاصمة الفرنسية باريس ضد الإسلاموفوبيا. وقال منظمون للمسيرة إنهم دعوا إلى تنظيم هذا التجمع الحاشد، كبادرة دعم، بعد أسبوعين من إقدام رجل على صلة باليمين المتطرف على إطلاق النار داخل مسجد جنوب غربي بايون جنوب غرب فرنسا، حيث تسبب في جرح شخصين. وشاركت أحزاب يسارية في المسيرة، فيما بقي آخرون من أحزاب الوسط بعيدين عن المشاركة، بحجة أن المظاهرة تهدد تقاليد فرنسا العلمانية.

بدورها، قالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إن المسيرة نظمها "إسلاميون". ورفع المحتجون لافتات حملت عبارات مثل: "الإسلامفوبيا ليست رأيا، وإنما جريمة". ويقول 40% من المسلمين في فرنسا إنهم شعروا بالتمييز الديني بحسب استطلاع نشرته مؤسسة إيفوب هذا الشهر.