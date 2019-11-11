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المملكة العربية السعودية

طعن ثلاثة اشخاص خلال عرض مسرحي في الرياض

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
طعن ثلاثة اشخاص خلال عرض مسرحي في الرياض
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Fayez Nureldine / AFP
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اعلنت قناة تلفزيونية رسمية سعودية طعن ثلاثة فنانين خلال عرض مسرحي في الرياض مساء الاثنين.

واكدت قناة "الاخبارية" ان الشرطة "اعتقلت في الرياض مواطنا عربيا بحوزته سكينا بعد أن طعن رجلين وامرأة يعملون ضمن مجموعة مسرحية" مضيفة أن المصابين في حالة مستقرة.

ونشر مدونون في السعودية لقطات فيديو عبر تويتر، لما قالوا إنها اللحظات الأولى للهجوم على فرقة استعراضية كانت تؤدي عرضًا على المسرح في حديقة الملز بالرياض.

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