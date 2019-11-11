أنقرة تنفذ وعيدها وتعلن عن بدء ترحيل مقاتلي داعش إلى بلدانهم.

أعلن التلفزيون الرسمي التركي عن بدء السلطات في ترحيل عناصر داعش المعتقلين لديها وذلك بعد أسبوع من تحذير وزير الداخلية سليمان صويلو من أن بلاده ستقدم على ترحيل هؤلاء المقاتلين حتى لو سحبت الدول المعنية جنسياتهم.

وأوّل المبعدين هو جهادي أميركي تم ترحيله اليوم بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية إسماعيل كاتاكلي الذي قال إن "مقاتلا إرهابيا أميركيا رحل من تركيا بعد إتمام الاجراءات".

ويبدو أن الأمريكي سيكون الأول في قائمة طويلة. إذ من بين الذين يُتوقّع ترحيلهم في الأيام المقبلة يوجد 10 مقاتلين ألمان و11 آخرين يحملون الجواز الفرنسي بحسب ذات المتحدث الذي صرح بقوله "تم أيضا إنجاز برنامج ترحيل سبعة مقاتلين إرهابيين أجانب من أصل ألماني في مراكز الترحيل. وسيبعدون في 14 تشرين الثاني/نوفمبر".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد نُقل عنه الجمعة قولُه إن هناك 1201 مقاتل من تنظيم داعش في السجون التركية فيما كانت أنقرة قد اعلنت عن اعتقال نحو 287 عنصرا من التنظيم المتشدد في سوريا.