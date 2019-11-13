مقتل شخص في هجوم انتحاري استهدف الشرطة في إندونيسيا

اسفر هجوم انتحاري وقع أمام مقر للشرطة في غرب إندونيسيا إلى مقتل المنفذ وإصابة ستة بجروح، بحسب ما أعلنت الشرطة الأربعاء.

ووقع الهجوم نحو الساعة 08,45 بالتوقيت المحلي (01,45 بتوقيت غرينتش) أمام مقر شرطة مدينة ميدان في جزيرة سومطرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة ديدي براستيو "نعتقد في الوقت الحاضر أن (الانتحاري) تحرك بمفرده".

ورأى صحفي في فرانس برس أشلاء جثة على الأرض أمام المقر.

وأصيب ستة أشخاص على الأقل بالهجوم، بينهم أربعة عناصر من الشرطة، بحسب المتحدث الذي أشار إلى عدم وجود إصابات خطيرة.

وتمثّل مراكز الشرطة هدفاً متواترا للمتطرفين في إندونيسيا، أكبر دولة مسلمة من حيث التعداد السكاني.

والشهر الماضي، أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو تعزيز التدابير الأمنية في أعقاب هجوم استهدف وزير الأمن ويرانتو.

وأوقفت الشرطة في حينه منفذَي الهجوم، وهما رجل وزوجته، وكشفت أنّهما ينتميان إلى "جماعة أنصار الدولة" الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية.