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إيران

إيرانيتان تعملان في تصليح السيارات ليورونيوز: سنحصل يوما على مرآبنا الخاص

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بقلم:  يورونيوز 
كيانا ياراحمدي ونيلوفر فرهمند في مرآب تصليح السيارات - طهران
كيانا ياراحمدي ونيلوفر فرهمند في مرآب تصليح السيارات - طهران
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نيلوفر فرهمند وكيانا ياراحمدي فتاتان من إيران تخوضان تجربة فريدة من نوعها وتعملان في مرآب لتصليح السيارات، وهي مهنة طالما كانت حكرا على الرجال في مجتمعهما.

بدأت الفتاتان، وعمرهما 29 عاما، منذ ستة أشهر مرحلة التدريب في محاولة منهما لاكتساب المهارات اللازمة لممارسة هذه المهنة.

تقول نيلوفر الحاصلة على شهادة جامعية في مجال التصميم "أحب دائما أن أخوض التجارب بمختلف أنواعها، وأنا هملت في أماكن مختلفة وأحاول دائما البحث عن شغفي الخاص".

تأمل نيلوفر بالحصول على مرآب تصليح السيارات الخاص بها في المستقبل القريب

وتقول كيانا الحاصلة على شهادة جامعية بالقانون أنها لم تتوقع المساعدة وحسن المعاملة التي تلقتها، وهي سعيدة جدا بقرارها بالعمل في المرآب.

تأمل الفتاتان أن يكون لهما مرآبهما الخاص في المستقبل القريب، وأن يستطيعا من تقديم يد العون لنساء أخريات يشاركهن الطموح نفسه.

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