سلطات منطقة "بيكي" الأسترالية تطلب من السكان الرحيل الفوري بسبب الحرائق

استمرت الحرائق في ولاية "كوينزلاند" غرب أستراليا حيث هدد أكثر من 80 حريقا السكان والمنازل، وأتت على مساحات واسعة من الغابات، وقد وجهت السلطات المحلية نداءات عاجلة للسكان طالبتهم بالرحيل الفوري من عدة مناطق وخصوصا من منطقة "بيكي" حيث سقطت مروحية إطفاء. وكانت الحرائق قد شبت في ولاية "ساوث ويلز" القريبة من "كونزلاند"، ودمرت منزلين وألحقت أضرارا بثالث، قبل أن تهدأ بفضل برودة الطقس.