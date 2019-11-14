عاجل

إيران

مقتل 28 أفغانيا في حادث سير في إيران

 محادثة
بقلم:   Ahmed Gannouni  مع أ ف ب
أرشيف ايرنا
أرشيف ايرنا
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

لقي ما لا يقل عن 28 أفغانيا مصرعهم الخميس في تصادم شاحنتين فى جنوب شرق إيران، بسحب وكالة الأنباء "إسنا".

ونقل المصدر عن مجتبى خالد المتحدث باسم أجهزة الإنقاذ الإيرانية قوله إن الشاحنات التي تقل الأفغان إصطدمت قرب خاش في إقليم سيستان-بلوشستان، مشيرا إلى إصابة 21 شخصا بجروح.

وقع الحادث عندما فقد أحد السائقين السيطرة على الشاحنة بعد انفجار أحد الإطارات، حسبما ذكر التلفزيون الحكومي.

تقول منظمة الصحة العالمية ان إيران إحدى الدول التي تعد حوادث الطرق فيها بين الأكثر تسببا في الموت.

يشار إلى أن ثلاثة ملايين أفغاني تقريبا يعيشون في إيران، وفقا للسلطات في طهران.

للمزيد على يورونيوز:

اللاجئون الأفغان في إيران

2 مليون أفغاني في إيران بلا أوراق رسمية ... فما هو مستقبل اولادهم

مصادر: المصالح المشتركة في أفغانستان تفتح قناة للحوار سرا بين إيران وأمريكا

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox