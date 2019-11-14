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فيسبوك تعلن أنها حذفت 5,4 مليار حساب مزيف هذا العام

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بقلم:   Ahmed Gannouni  مع أ ف ب
فيسبوك تعلن أنها حذفت 5,4 مليار حساب مزيف هذا العام
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أعلنت فيسبوك الأربعاء أنها حذفت 5,4 مليار حساب مزيّف حتى الآن هذا العام، في مؤشر إلى الجهود المستمرة التي تُبذل على منصات التواصل الاجتماعي لمكافحة التلاعب والتضليل.

وأكدت فيسبوك "لقد عزّزنا قدرتنا على رصد محاولات خلق حسابات مزيّفة ومنعها"، وفق ما أعلنت الشركة في تقريرها الأخير حول الشفافية.

وتابعت "وفق تقديراتنا نمنع يوميا بواسطة أنظمة الرصد خاصتنا ملايين المحاولات لخلق حسابات مزيّفة".

وتعتقد فيسبوك أن نسبة الحسابات المزيّفة، وهي التي يدّعي فيها أحدهم أنه شخص أو جهة لا وجود لها، بلغت نحو خمسة بالمئة المعدّل الشهري لمستخدميها الناشطين خلال الفصلين الثاني والثالث من العام الحالي.

واستثمرت شبكة التواصل الاجتماعي مبالغ كبيرة لرصد حسابات مصممة لخداع الناس حول مصدر المعلومات وحذفها، وتحديدا عنما تنتشر المعلومات في إطارحملات منسّقة مع أجندات سياسية أو اجتماعية.

وأظهر التقرير المفصّل أن مطالب الحكومات بالحصول على بيانات المستخدمين بلغت مستوى قياسيا في الولايات المتحدة.

وارتفع إجمالي طلب الحكومات للحصول على بيانات مستخدمي فيسبوك بنسبة 16 بالمئة إلى 128617 في النصف الأول من العام الحالي.

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