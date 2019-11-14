شاهد: آلاف السياح في الهند للمشاركة في أكبر معرض للجمال في العالم

توافد الآلاف من السياح من مختلف أنحاء العالم إلى إلى بلدة بوشكار في إقليم راجستان الصحراوي غرب الهند للمشاركة في أكبر معرض للجمال في العالم. وخلال هذا المهرجان الفريد من نوعه، الذي استمر لمدة خمسة أيام، تستمتع الوفود بالعروض التي تقام من فقرات مسرحية وعروض راقصة وموسيقى تجسد ثقافة الهند الفنية. هذا وشهد اليوم الأخير من معرض بوشكار منافسة شرسة بين التجار والقرويين الذين قدموا إلى المكان لشراء الإبل بأفضل الأسعار، وبعد ساعات وساعات من المقايضة والمساومات خرج العديد من التجار ومعهم آلاف الرؤوس من الماشية.
No Comment المزيد من
شاهد: "الرجل العنكبوت الفرنسي" يتسلق برجا شاهقا
شاهد: تساقط كثيف للثلوج في النمسا
سلطات منطقة "بيكي" الأسترالية تطلب من السكان الرحيل الفوري بسبب الحرائق
شاهد: المياه تغمر مدينة البندقية وفنادق تقدم الأحذية للسياح
شاهد: مواجهات عنيفة بين المتظاهرين و شرطة مكافحة الشغب في تشيلي
شاهد: استمرار محاولات إطفاء حرائق الغابات في أستراليا
شاهد: بداية العد التنازلي لموسم الكرنفال في ألمانيا
شاهد: الخنزير "ليلو" يجعل من جوّ السفر أقل إرهاقا
استعمال تقنية هولوغرام في حفل افتتاح ملعب في الأرجنتين.. شاهد واستمع
شاهد: منتخب سبرينغبوكس للرغبي يعود إلى وطنه للإحتفال بالتتويج بكأس العالم
شاهد: اشتباكات وسط بغداد بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية
في ذكرى الحرب العالمية الأولى طائرة تنثر 650 ألف زهرة خشخاش في لندن
شاهد: مظاهرة ضد الإسلاموفوبيا في باريس بمشاركة ثلاثة عشر ألف شخص
شاهد: الروبوتات تلعب كرة القدم في بطولة خاصة في موسكو