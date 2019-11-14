شاهد: آلاف السياح في الهند للمشاركة في أكبر معرض للجمال في العالم

توافد الآلاف من السياح من مختلف أنحاء العالم إلى إلى بلدة بوشكار في إقليم راجستان الصحراوي غرب الهند للمشاركة في أكبر معرض للجمال في العالم. وخلال هذا المهرجان الفريد من نوعه، الذي استمر لمدة خمسة أيام، تستمتع الوفود بالعروض التي تقام من فقرات مسرحية وعروض راقصة وموسيقى تجسد ثقافة الهند الفنية. هذا وشهد اليوم الأخير من معرض بوشكار منافسة شرسة بين التجار والقرويين الذين قدموا إلى المكان لشراء الإبل بأفضل الأسعار، وبعد ساعات وساعات من المقايضة والمساومات خرج العديد من التجار ومعهم آلاف الرؤوس من الماشية.