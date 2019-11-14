شاهد: "الرجل العنكبوت الفرنسي" يتسلق برجا شاهقا

تسلق الفرنسي آلان روبير، المعروف باسم "الرجل العنكبوت الفرنسي"، ناطحة سحاب في ضاحية لاديفونس القريبة من العاصمة باريس هذا الأربعاء. وتسلق آلان روبير برج "أريان" الذي يقع في حي الأعمال بضاحية لاديفونس ويصل ارتفاعه إلى 152 مترا، ولكنه وجد الشرطة في استقباله عند نزوله.
وحذرت قوات الأمن آلان روبير الذي يبلغ من العمر 57 عاما من ملاحقته إذا تسلق المبنى مجددا. وسبق وأن ألقت الشرطة القبض على آلان روبير أكثر من 120 مرة في أماكن مختلفة من العالم بسبب تسلقه لمبانٍ شاهقة.
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