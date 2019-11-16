شاهد: تحذيرات من موجة ثلجية جديدة في اليابان

حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من سقوط ثلوج على بعض المناطق الساحلية خلال يومي الجمعة والسبت. وقالت الوكالة إن الثلوج قد يصل ارتفاعها إلى 50 سنتيمتراً كما ستصل سرعة الرياح إلى 90 كيلومتراً في الساعة. وطالبت هيئة السكك الحديدية المواطنين بمتابعة جدول مواعيد قطاراتها تحسباً لأي تغييرات محتملة بسبب الثلوج المتساقطة.
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