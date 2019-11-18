شاهد: طلاب يؤدون قسما بيئيا بعد ارتفاع نسبة تلوث الهواء بالهند

أدى طلاب المدارس الهندية قسمًا بيئيًا يوم الأحد أثناء مظاهرة للاحتجاج على ارتفاع نسبة تلوث الهواء بالبلاد، وذلك بعد قرار بإغلاق المدارس لحماية صحة التلاميذ.
ومن المقرر أن تفتح المدارس أبوابها للطلاب في العاصمة نيودلهي يوم الإثنين بعد إغلاق استمر لمدة يومين على خلفية ارتفاع معدلات التلوث بالمدينة.
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