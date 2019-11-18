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شاهد: احتجاجات أمام برلمان جورجيا بعد فشل النواب تمرير إصلاحات على قانون الانتخابات

احتشد آلاف المتظاهرين أمام البرلمان في العاصمة الجورجية تبلّيسي، الأحد، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وذلك بعد فشل النواب في تمرير تعديلات من شأنها إجراء إصلاحات على قانون الانتخابات والتي وعد بها حزب الحلم الجورجي الحاكم.

والتعديل كان سيغير نظام الانتخابات البرلمانية إلى نظام التصويت النسبي بدءا من عام 2020.

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