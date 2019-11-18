شاهد: البندقية الغارقة تخشى ارتفاع منسوب المياه مجددا

تخشى مدينة البندقية الغارقة أصلا في الفيضانات، الاحد ارتفاع منسوب المياه مجددا للمرة الثالثة في أقل من أسبوع بعد ارتفاعه مرتين ما دفع الى وضع المدينة في حالة طوارىء.
وشهدت البندقية، الثلاثاء الماضي، أسوأ مد عال منذ 53 عاما بلغ 1,87 متر وهو ثاني رقم قياسي تاريخيا بعد 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1966 (1,94 متر).
واجتاحت المياه الفنادق والمتاحف والمتاجر والكنائس في هذه المدينة المدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو وأغرقت 80 بالمائة منها.
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