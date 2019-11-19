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شاهد: الدنمرك تستقبل أعياد الميلاد بشجرة كلفتها أكثر من 100 ألف يورو

استعدت الدنمرك لقدوم أعياد الميلاد بتزيين وإضاءة شجرة عملاقة في حديقة سوق تيفولي المقتتح حديثاً في العاصمة كوبنهاغن. وبلغ ارتفاع الشجرة 10 أمتار وحملت أكثر من 3000 ‎بلورة من الكريستال‎ من صنع دار الأزياء العالمي "سواروفسكي" وصل سعرها إلى 135 ألف يورو. ومن المقرر أن يستمر سوق "تيفولي كريسمس" حتى الخامس من يناير/كانون الثاني.

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