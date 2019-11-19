شاهد: الدنمرك تستقبل أعياد الميلاد بشجرة كلفتها أكثر من 100 ألف يورو

استعدت الدنمرك لقدوم أعياد الميلاد بتزيين وإضاءة شجرة عملاقة في حديقة سوق تيفولي المقتتح حديثاً في العاصمة كوبنهاغن. وبلغ ارتفاع الشجرة 10 أمتار وحملت أكثر من 3000 بلورة من الكريستال من صنع دار الأزياء العالمي "سواروفسكي" وصل سعرها إلى 135 ألف يورو. ومن المقرر أن يستمر سوق "تيفولي كريسمس" حتى الخامس من يناير/كانون الثاني.
No Comment المزيد من
شاهد: شاب سوري يحضن ويقبل الحيوانات المفترسة كما لو كانت أليفة
شاهد: الشرطة الجورجية تتصدى لمحتجين حاولوا اقتحام البرلمان
شاهد: فاصل من المهارات الاستثنائية خلال تدريب منتخب إسبانيا لكرة القدم
شاهد: سباق للكلاب التي تجر العربات في إنجلترا
شاهد: مواجهات عنيفة بين شرطة هونغ كونغ ومحتجين تحصنوا داخل حرم جامعي
شاهد: طلاب يؤدون قسما بيئيا بعد ارتفاع نسبة تلوث الهواء بالهند
شاهد: احتجاجات أمام برلمان جورجيا بعد فشل النواب تمرير إصلاحات على قانون الانتخابات
شاهد: البندقية الغارقة تخشى ارتفاع منسوب المياه مجددا
شاهد: عشرات آلاف الأشخاص يزورون تايلاند لحضور مأدبة الفيل
شاهد: مدينة ساكابا البوليفية تودّع أبناءها في حداد مؤثر
طلاب جامعة العلوم التطبيقية في هونغ كونغ يواصلون محاصرة الحرم الجامعي
شاهد: طيران البشر في الصين
شاهد: استنشاق "كوكتيل الأكسجين" بنكهات مختلفة في نيودلهي
شاهد: تحذيرات من موجة ثلجية جديدة في اليابان