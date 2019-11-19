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شاهد: الشرطة الجورجية تتصدى لمحتجين حاولوا اقتحام البرلمان

تصدت شرطة مكافحة الشغب لآلاف المتظاهرين، حاولوا اقتحام مبنى البرلمان في العاصمة الجورجية، في اليوم الثاني من الاحتجاجات الضخمة التي تعم البلاد. واندلعت الاحتجاجات، بعد التصويت البرلماني في الأسبوع الماضي، الذي فشل في تمرير مشروع تعديل دستوري لتغيير الانتخابات الوطنية لجميع مقاعد البرلمان إلى نظام التمثيل النسبي. كان التغيير قد وعد به حزب الحلم الجورجي الحاكم في أعقاب مظاهرات حاشدة في يونيو الماضي.

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