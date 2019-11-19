شاهد: الشرطة الجورجية تتصدى لمحتجين حاولوا اقتحام البرلمان

تصدت شرطة مكافحة الشغب لآلاف المتظاهرين، حاولوا اقتحام مبنى البرلمان في العاصمة الجورجية، في اليوم الثاني من الاحتجاجات الضخمة التي تعم البلاد. واندلعت الاحتجاجات، بعد التصويت البرلماني في الأسبوع الماضي، الذي فشل في تمرير مشروع تعديل دستوري لتغيير الانتخابات الوطنية لجميع مقاعد البرلمان إلى نظام التمثيل النسبي. كان التغيير قد وعد به حزب الحلم الجورجي الحاكم في أعقاب مظاهرات حاشدة في يونيو الماضي.
No Comment المزيد من
شاهد: فاصل من المهارات الاستثنائية خلال تدريب منتخب إسبانيا لكرة القدم
شاهد: سباق للكلاب التي تجر العربات في إنجلترا
شاهد: مواجهات عنيفة بين شرطة هونغ كونغ ومحتجين تحصنوا داخل حرم جامعي
شاهد: طلاب يؤدون قسما بيئيا بعد ارتفاع نسبة تلوث الهواء بالهند
شاهد: احتجاجات أمام برلمان جورجيا بعد فشل النواب تمرير إصلاحات على قانون الانتخابات
شاهد: البندقية الغارقة تخشى ارتفاع منسوب المياه مجددا
شاهد: عشرات آلاف الأشخاص يزورون تايلاند لحضور مأدبة الفيل
شاهد: مدينة ساكابا البوليفية تودّع أبناءها في حداد مؤثر
طلاب جامعة العلوم التطبيقية في هونغ كونغ يواصلون محاصرة الحرم الجامعي
شاهد: طيران البشر في الصين
شاهد: استنشاق "كوكتيل الأكسجين" بنكهات مختلفة في نيودلهي
شاهد: تحذيرات من موجة ثلجية جديدة في اليابان
شاهد: أسد بتقنية الهولوغرام خنزير يخفف توتر المسافرين وعودة رجل العنكبوت الفرنسي
شاهد: شمال إسبانيا يواجه أسوأ موجة من الثلوج