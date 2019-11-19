شاهد: فاصل من المهارات الاستثنائية خلال تدريب منتخب إسبانيا لكرة القدم

انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه لاعبي خط وسط المنتخب الإسباني لكرة القدم، رودري وتياغو وهم يظهرون مهاراتهم في التحكم بالكرة خلال حصة تدريبية مع المنتخب الوطني. ووقف كل منهما على أحد جانبي الملعب وتبادلا تمرير الكرات عبر مسافة طويلة دون إسقاطها على الأرض في فاصل من المهارت المميزة.
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