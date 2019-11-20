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هولندا

السلطات الهولندية تعثر على 25 مهاجرا داخل شاحنة متجهة إلى بريطانيا

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بقلم:   Ahmed Gannouni  مع أ ف ب
السلطات الهولندية تعثر على 25 مهاجرا داخل شاحنة متجهة إلى بريطانيا
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عثر أفراد طاقم عبارة هولندية على 25 مهاجرا في شاحنة مبردة كانت على متن سفينة متّجهة إلى بريطانيا الثلاثاء وأجبروها على العودة إلى هولندا، بحسب ما أعلنت الشرطة وأجهزة الطوارئ.

وتلقى المهاجرون الرعاية الطبية اللازمة في ميناء فلاردينغن قرب روتردام، وقد نقل إثنان منهم إلى المستشفى، وفق ما كشفت الشرطة وأجهزة الطوارئ.

وجاء في تغريدة لأجهزة الطوارئ في منطقة روتردام أنه "عثر على متن سفينة على عدة أشخاص داخل حاوية مبرّدة. لقد عادت السفينة إلى الميناء".

وتابعت أن "الأشخاص وعددهم 25 أنزلوا من السفينة وتلقوا الرعاية الطبية اللازمة"، مضيفة أن السفينة أفادت في وقت سابق أن لا متوفين على متنها.

وأضافت أجهزة الطوارئ أن عملية بحث تجرى بواسطة الكلاب البوليسية على متن السفينة التي كان من المقرر أن تتجه إلى ميناء فيليكستو البريطاني للتأكد من خلوها من المهاجرين.

وأفادت وسائل إعلام هولندية بوجود عدد كبير من سيارات الإسعاف وغيرها من أجهزة الطوارئ بالقرب من الميناء.

وأوردت صحيفة "دي تلغراف" أنه عثر على المهاجرين على متن سفينة شحن تديرها خطوط "دي اي دي اس سيويز" التي قالت إن المهاجرين صعدوا إلى السفينة على متن شاحنة.

ويأتي ذلك بعدما عثر الأسبوع الماضي على جثث 39 فيتناميا داخل شاحنة مبرّدة في بريطانيا، في حادثة جديدة تسلّط الضوء على المخاطر التي تتهدد المهاجرين السريين في سعيهم للوصول إلى أوروبا.

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