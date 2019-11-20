شاهد: بوريس جونسون يمارس الملاكمة بقفازات "بريكست"

استعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء مهاراته في ممارسة رياضة الملاكمة في قاعة رياضية وسط مدينة مانشستر. وارتدى جونسون قفازات زرقاء اللون، كتب عليها بالأبيض "لننهي بريكست" في إشارة إلى خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. وتدخل هذه الخطوة ضمن حملة الترويج للانتخابية البرلمانية المقبلة والتي يركز جونسون فيها دعايته على اعتبار أنه الوحيد القادر على تنفيذ عملية خروج بريطانيا من الاتحاد في الموعد المحدد في 31 كانون الثاني/يناير 2020 .
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