شاهد: افتتاح حديقة كيتو الملكية البريطانية في لندن استعدادا لأعياد الميلاد

تزينت الحدائق النباتية الملكية البريطانية بمدينة كيو في لندن بأكثر من مليون مصباح استعدادا لأعياد عيد الميلاد. وتجمع زينة أعياد الميلاد في حدائق كيو التي تمتد على طول 2.7 كم تراوحت ما بين شلالات الأضواء والأشجار المضاءة والبيت الزجاجي الفخم بيت النخيل الفيكتوري.

هذا الحدث يقام للعام السابع على التوالي ومن المنتظر أن يأخذ الزوّار في نسخته هذه إلى "منطقة جديدة من الحديقة"، بما في ذلك "البيت الدافئ الزجاجي الفيكتوري" الذي أعيد افتتاحه مؤخراً بعد ترميم دام خمس سنوات.