شاهد: رقص وغناء بعد سيطرة متظاهرين على جسور في بغداد

سيطر متظاهرون عراقيون على ثلاثة جسور في العاصمة بغداد، بعدما قاموا بإغلاقها بالحواجز والمتاريس.
وقام العديد من المحتجين الأربعاء بالرقص والغناء ولعب كرة القدم بعدما قاموا بتحويل أجزاء من المنطقة إلى ملاعب مصغرة.
ويؤدي جسر سيناك أحد الجسور التي سيطر عليها المتظاهرون إلى المنطقة الخضراء التي تضم وزارة وسفارات حكومية، وكان المتظاهرون قد أعادوا يوم السبت الماضي احتلال جزء من الجسر ومبنى شاهق قريب.
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