شاهد: فريق ريد بول للفورمولا 1 يحطم رقمه القياسي في محيط فضائي

قطع فريق ريد بول للفورمولا 1 مرحلة جديدة في مشوارها بعد أن خاض تجربة في مجال انعدام الوزن في وسط بدون جاذبية في سماء روسيا. وحطم فريق ريد بول الرقم القياسي العالمي الخاص به خلال فترة توقف لتغيير الإطارات بزمن قدره 1.82 ثانية. وتضمن هذا التحدي في عصر الفضاء استخدام طائرة من طراز Ilyushin Il-76 MDK التي تستعمل في تدريب رواد الفضاء في مركز يوري غاغارين بستار سيتي.

وخضع طاقم الفريق المكون من 16 فردا لدورة تدريبية في مجال رواد الفضاء للتحضير لهذه المغامرة في جسم الطائرة وسيارة RB1 F1 2005.