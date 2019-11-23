المرصد: مقتل ما لا يقل عن 9 في انفجار في منطقة سورية تسيطر عليها تركيا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا، وجرح ما لا يقل عن 22 في انفجار سيارة مفخخة، صباح اليوم، السبت، في مدينة تل أبيض السورية الحدودية مع تركيا.

وأضاف المرصد أن الانفجار وقع في منطقة تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها في حي الصناعة في المدينة، وأن أربعة مدنيين من أسرة واحدة قضوا جراءه.

بحسب المصدر نفسه، بعض الجرحى في حالة حرجة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية التي وقعت في منطقة شهدت عمليات مماثلة منذ بدء مرحلة ما بعد العملية العسكرية التركية ضد الأكراد.

ويأتي الانفجار فيما تخوض قوات سوريا الديمقراطية معارك عنيفة ضد القوات التركية، السبت، محاولة منعها من التقدم، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "تدور معارك عنيفة بالقرب من بلدة عين عيسى الاستراتيجية، اذ تحاول قوات سوريا الديمقراطية منع تقدم القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها باتجاهها".