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شاهد: مسبح مغلق لعشاق رياضة ركوب الأمواج في ألمانيا

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شاهد: مسبح مغلق لعشاق رياضة ركوب الأمواج في ألمانيا

أحدثت ألمانيا ثورة في مجال رياضة ركوب الأمواج حيث افتتح مسبح مغلق لممارسة هذه الرياضة المثيرة. ويمكن لعشاق رياضة ركوب الأمواج ممارسة هوايتهم خلال الصيف والشتاء بميدان ألكسندر ببرلين.

المسبح يعمل بأمواج اصطناعية ويبلغ طوله 18 مترا بينما لا يتجاوز عرضه 9 أمتار. والشيء المميز في المسبح هو إمكانية تحكم المغامرين في ارتفاع الأمواج ودرجات الحرارة وتكييفها على حسب أذواقهم.

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