شاهد: مسبح مغلق لعشاق رياضة ركوب الأمواج في ألمانيا

المسبح يعمل بأمواج اصطناعية ويبلغ طوله 18 مترا بينما لا يتجاوز عرضه 9 أمتار. والشيء المميز في المسبح هو إمكانية تحكم المغامرين في ارتفاع الأمواج ودرجات الحرارة وتكييفها على حسب أذواقهم.

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