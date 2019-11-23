شاهد: طفل أميركي يبكي بعدما رأى الألوان للمرة الأولى في حياته

بكى جونثان جونز، وهو طفل مصاب بعمى الألوان ويبلغ من العام 12 سنة، الخميس الفائت، بعدما لبس نظارة طبية خاصة، سمحت له برؤية الألوان للمرة الأولى في حياته، في الصف حيث كان جالساً بالقرب من زملائه.
وبحسب ما قالته كارول جونز، والدة جونز، لوكالة رويترز للأنباء، فإن مدرّس مادة العلوم الطبيعية في مدرسة مينيسوتا الأميركية، طلب منها الحضور إلى الصف لتكون شاهدة على اللحظة حيث سيرى ابنها الألوان.
وكان التلاميذ يدرسون حصّة مخصصة لعمى الألوان واختلاف الرؤية بين مصابين بهذا المرض، عندما قام المدرس بإعطاء جونز النظارات الطبية الخاصة، التي يقدّر سعرها بنحو 350 دولاراً أميركياً.
وأضافت جونز أنها ستشتري نظارات لابنها وأطلقت عبر الإنترنت حملة لجمع التبرعات.
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