شاهد: المحتجون يتحدون رصاص الشرطة في البصرة جنوب العراق

تستمر المظاهرات الاحتجاجية في العديد من المدن العراقية ويستمر معها تحدّي المتظاهرين للشرطة. قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي على المحتجين في جنوب العراق، وهو ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل. وشهدت مدينة الناصرية بالجنوب مقتل متظاهرين وإصابة العشرات إثر مواجهات مع قوات الأمن.