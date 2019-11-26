شاهد: إنقاذ مهاجرين انقلب قاربهم قرب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

أظهر شريط مصور بثه حراس السواحل الإيطالية عملية إنقاذ طفلة صغيرة في البحر الأبيض المتوسط، بعد أن انقلب المركب الذي كان يقل عديد المهاجرين وسط ظروف مناخية مضطربة. وتمكن الحراس الإيطاليون من إنقاذ 149 شخصا، من بينهم 13 امرأة وثلاثة أطفال، على بعد أقل من ميل واحد من سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وأظهرت إحدى اللقطات أحد الغواصين وهو يسحب طفلة، بعد أن رآها تطفو على سطح الماء مع والدها. إلى ذلك أخرجت جثث ثلاث نساء من البحر بعد غرق القارب، في حين عثر الحراس الإيطاليون على جثتين اخريين على الشاطئ، لكن الناجين قالوا إن حوالي 20 مهاجرا آخرين من تونس والجزائر وباكستان، ما زالوا في عداد المفقودين.
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